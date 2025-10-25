Белые медведи атаковали российскую метеорологическую станцию и попали на видео

Белые медведи атаковали метеорологическую станцию в районе мыса Челюскин

Белые медведи атаковали метеорологическую станцию в районе мыса Челюскин. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Сотрудники станции рассказали, что животные у них бывают часто, «как голуби в любом городе». Почти каждую ночь непрошеные гости расхаживают по территории в поисках пропитания. На опубликованных кадрах на медведя лают собаки.

Для защиты у сотрудников есть «Сигнал Охотника» (звук взрыва с яркой вспышкой) и «Гром» — устройство, которое создает сильный звук.

Ранее медведи с острова Колючин на Чукотке выиграли международную награду в международном фотоконкурсе «Drone awards-2022» в номинации «Серия» после того, как российский фотограф Дмитрий Кох запечатлел семейство косолапых в национальном парке «Берингия» на заброшенной метеостанции. На фотографиях медведи оказались посреди руин в непринужденной, местами комичной обстановке. Отмечалось, что хищники облюбовали метеостанцию как убежище от охотников.