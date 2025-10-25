Мир
Британский суд огласил приговор поджигателям склада украинских компаний в Лондоне

Виновные в поджоге склада украинских компаний в Лондоне получили до 17 лет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aerial Mike / Shutterstock / Fotodom  

Британский суд огласил приговор группе людей, которые признаны виновными в поджоге склада, который использовался для доставки гуманитарной помощи и спутникового оборудования Starlink на Украину, совершенном в марте 2024 года. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Подсудимым назначены длительные сроки. Британские власти считают организаторами преступления 21-летнего Дилана Джеймса Эрла и 24-летнего Джейка Ривса. Они признали себя виновными в поджоге и в нападении на лондонский магазин Hedonism Wines и ресторан Hide бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом).

Эрл получил 17 лет, Ривс — 12 лет, трое нанятых ими соучастников осуждены на сроки от 8 лет 10 месяцев до 10 лет заключения. Четвертый фигурант дела 20-летний Эштон Эванс за подготовку нападения на Чичваркина приговорен к девяти годам заключения.

