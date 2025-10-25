Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:27, 25 октября 2025Россия

Депутатов российского региона обвинили в смерти десятилетнего ребенка

Депутат Терехов обвинил своих коллег в смерти ребенка, растерзанного собаками
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов в своем Telegram-канале отреагировал на новость об обнаружении в поле бездыханного десятилетнего мальчика с укушенными ранами. Он призвал возбудить дело в отношении своих коллег, которые проголосовали против рассмотрения закона об обращении с безнадзорными животными.

«Вы косвенно виноваты в смерти этого ребенка! (…) Мне настолько стыдно находиться с вами в одном зале заседаний, что я близок к сложению полномочий!» — написал он.

Терехов добавил, что был единственным, кто призывал проголосовать за краевой закон, который был готов к принятию во втором чтении. «Власть с маленькой буквы "вэ"», — подытожил он.

О смерти 10-летнего ребенка в результате нападения бездомных собак стало известно ранее 25 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа точная дата завершения украинского конфликта

    В России отреагировали на удар ВСУ по плотине Белгородского водохранилища

    Названы неожиданные способы поставки наркокартелями кокаина в Европу

    Депутатов российского региона обвинили в смерти десятилетнего ребенка

    Украинская оборона на юге Красноармейска рухнула

    В России создали магнит для чумы

    Названы подробности о подравшихся лопатами мигрантах в Москве

    Звезда «Универа» объяснил решение вернуться в сериал страхом порчи

    В России ужесточат одну статью Уголовного кодекса

    Полиция установит обстоятельства драки с палками и лопатами в московском ЖК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости