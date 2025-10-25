Депутатов российского региона обвинили в смерти десятилетнего ребенка

Депутат Терехов обвинил своих коллег в смерти ребенка, растерзанного собаками

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов в своем Telegram-канале отреагировал на новость об обнаружении в поле бездыханного десятилетнего мальчика с укушенными ранами. Он призвал возбудить дело в отношении своих коллег, которые проголосовали против рассмотрения закона об обращении с безнадзорными животными.

«Вы косвенно виноваты в смерти этого ребенка! (…) Мне настолько стыдно находиться с вами в одном зале заседаний, что я близок к сложению полномочий!» — написал он.

Терехов добавил, что был единственным, кто призывал проголосовать за краевой закон, который был готов к принятию во втором чтении. «Власть с маленькой буквы "вэ"», — подытожил он.

О смерти 10-летнего ребенка в результате нападения бездомных собак стало известно ранее 25 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).