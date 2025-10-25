Россия
17:01, 25 октября 2025Россия

Для мигрантов предложили ввести платные медстраховки при въезде в Россию

Полина Луханина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Введение обязательной платной медицинской страховки для мигрантов при въезде в Россию может значительно снизить нагрузку на государственную систему здравоохранения. Такое мнение высказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Мартынов, его слова приводятся в Telegram-канале палаты.

По его словам, приобретая такую страховку, мигранты будут обращаться в частные клиники, не создавая чрезмерной нагрузки на государственные медучреждения. Эта мера позволит врачам сосредотачиваться на оказании помощи гражданам России.

Мартынов привел пример: семьи мигрантов без полиса ОМС при отказе в плановой помощи часто вызывают скорую помощь, что отвлекает ее от выполнения срочных выездов к пациентам с критическими состояниями. В связи с этим он инициировал проверку нагрузки на систему здравоохранения, направив запросы в органы власти и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, вносящий изменения в порядок оказания медицинской помощи мигрантам. Речь идет об условиях выдачи иностранцам полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Согласно ныне действующей норме, получить его имеют право мигранты с трудовым стажем в России не менее трех лет. Согласно предложенным изменениям, этот срок должен быть поднят до пяти лет.

