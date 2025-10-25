Дмитриев назвал условие урегулирования украинского конфликта

Дмитриев: Решение ключевых вопросов позволит урегулировать конфликт на Украине

Урегулировать конфликт на Украине возможно при решении ключевых территориальных вопросов. Такое условие назвал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Fox News.

«Существуют всего несколько элементов. Один из них — гарантии безопасности Украины, (...) также есть территориальный вопрос (...) и, наконец, вопрос нейтралитета Украины, что важно для безопасности России. Получается, не так уж много вопросов для рассмотрения, и, по сути, если понять, как их урегулировать дипломатическими методами, решение может быть найдено очень скоро», — сказал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее. При этом предпочтение отдается дипломатическому решению.