01:31, 25 октября 2025

Дмитриев раскрыл позицию России по конфликту на Украине

Марина Совина
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее. Позицию Москвы в интервью CNN раскрыл глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Мы хотим как можно скорее положить конец этому конфликту. (...) Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатически», — заявил он.

При этом Дмитриев указал, что этого можно достичь лишь учитывая интересы России. Он отдельно подчеркнул, что российские ВС выбирают только военные цели на Украине.

Ранее спецпредставитель президента России рассказал, что сторонники продолжения конфликта на Украине имеют финансовые интересы, связанные в том числе с военными контрактами.

