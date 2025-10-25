В Британии по ошибке освободили более 260 преступников

Sky News: В Британии за год по ошибке освободили более 260 осужденных

В Великобритании за год по ошибке отпустили на свободу более 260 осужденных. Об этом сообщает канал Sky News со ссылкой на данные правительства страны.

Отмечается, что в период с марта 2024 года по март 2025 года в стране были освобождены по ошибке 262 преступника. Из них 233 человека выпустили из тюрем, еще 29 — прямо из зала суда. Число таких случаев выросло на 128 процентов по сравнению с показателями предыдущего года.

Данные были приведены на фоне скандала вокруг эфиопского мигранта Хадуша Герберсласи Кебату, совершившего сексуальное насилие над женщиной и 14-летней девочкой в британском городе Эппинг. Дело получило широкий резонанс, в стране прошли массовые протесты и беспорядки. Мужчина был приговорен к одному году тюрьмы, однако позднее был освобожден по ошибке.

