Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:45, 25 октября 2025Бывший СССР

Эстонская компания прекратила обслуживать клиентов на русском языке

Эстонская компания Omniva прекратила обслуживать клиентов на русском языке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris Robert / Unsplash

Эстонская государственная почтовая компания Omniva прекратила официально обслуживать клиентов на русском языке. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что теперь клиенты смогут получить устную консультацию на русском в том случае, если сотрудник владеет этим языком. Также уточняется, что на письменные обращения предприятие будет отвечать исключительно на эстонском или английском языках, даже если запрос поступит на русском.

Ранее спецслужбы Эстонии запретили въезд в республику депутату Рижской городской думы Алексею Росликову, защищавшему русский язык. В МВД Эстонии отметили, что решение принято после оценки рисков деятельности политика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о полном уничтожении ТЭЦ в Киеве

    В отношениях России и Индии заметили изменения после угроз Трампа

    Раскрыты потери ЕС в случае конфискации российских активов

    В российском городе ввели режим локальной ЧС

    Трамп назвал введенные им антироссийские санкции очень сильными

    Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки

    Раскрыты макаронные предпочтения россиян

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    Россиянам напомнили о распространенной мошеннической схеме

    Эстонская компания прекратила обслуживать клиентов на русском языке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости