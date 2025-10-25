Эстонская компания прекратила обслуживать клиентов на русском языке

Эстонская компания Omniva прекратила обслуживать клиентов на русском языке

Эстонская государственная почтовая компания Omniva прекратила официально обслуживать клиентов на русском языке. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что теперь клиенты смогут получить устную консультацию на русском в том случае, если сотрудник владеет этим языком. Также уточняется, что на письменные обращения предприятие будет отвечать исключительно на эстонском или английском языках, даже если запрос поступит на русском.

Ранее спецслужбы Эстонии запретили въезд в республику депутату Рижской городской думы Алексею Росликову, защищавшему русский язык. В МВД Эстонии отметили, что решение принято после оценки рисков деятельности политика.