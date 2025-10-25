Интернет и СМИ
Европу уличили в отсутствии плана действий по спасению Украины

L’Antidiplomatico: ЕС не может спасти Украину от поражения и только обвиняет РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Страны Европы только иммитируют поддержку Украины, поскольку не могут спасти ее от поражения. У них нет никакого плана действий, кроме обвинений в адрес России, в этом ЕС уличил обозреватель Фабрицио Поджи в статье для портала L’Antidiplomatico.

«Все тщетно: они не знают, куда двинуться, и бормочут о "мире", а теперь еще и что-то невнятное о "заморозке российских средств", одновременно принимая очередные санкции против европейского бизнеса», — указал автор материала.

Партнеры президента Украины Владимира Зеленского в Европе не могут ничего сделать, чтобы приблизить завершение конфликта. Поэтому они делают громкие заявления и дают пустые обещания по поводу конфликта, в котором у Киева не было шанса, говорится в статье.

«Европейские правительства мечутся между неуклюжими попытками продемонстрировать силу в отношениях с Россией, громкими заявлениями о "поддержке Украины" и "гарантиях безопасности" Киеву, перемежающимися вялыми показными церемониями у американского алтаря», — написал журналист.

Поджи утверждает, что когда Зеленский остается без поддержки ЕС (как во время последней встречи с президентом США Дональдом Трампом), становится ясно, что и него самого нет никакого плана.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза в случае конфискации активов РФ в рамках выдачи «репарационного кредита» Украине могут лишиться как минимум 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику.

