Григорий Лепс решил перенести концерты после скандального выступления

Григорий Лепс перенес концерты из-за плохого самочувствия

Российский певец Григорий Лепс начал отменять концерты из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает Telegram-канал «Пятый канал».

Отменены или перенесены несколько концертов. Концерт в Ижевске, запланированный на 22 октября, отменен с возможностью возврата билетов по месту их покупки. Выступление в Кирове, которое было назначено на 24 октября, перенесено на 9 декабря, а концерт в Перми с 25 октября — на 11 декабря.

На официальной странице исполнителя в социальной сети «ВКонтакте﻿» сообщили, что все билеты действительны на новые даты. Ранее у зрителей возникли претензии к поведению Лепса на сцене — по свидетельствам очевидцев, певец курил и использовал нецензурную лексику. При этом концерт продолжался около двух с половиной часов, а качество звука оставалось высоким.

Ранее сообщалось, что после концерта во Владивостоке 19 октября Лепс экстренно обратился за медицинской помощью с диагнозом серьезное отравление. Позже появилось видео со скандального концерта певца. На кадрах видно, как артист, шатаясь, ходит по сцене, курит, целует охранников в макушки.