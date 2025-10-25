Командование ВСУ начало бросать необученных солдат под Красный Лиман

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает необученных солдат под Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Отмечается, что командование ВСУ пытается удержать Красный Лиман любыми силами и поэтому начало бросать в бой молодых солдат, которые даже не прошли обучение.

Как пояснили в силовых структурах, это свидетельствует об огромных потерях ВСУ на краснолиманском направлении, а также о низком профессиональном и морально-психологическом состоянии украинских подразделений.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвигаются к Красному Лиману. По его словам, наступление Российской армии приближает снятие водной блокады, которую Украина устроила жителям республики.

Перед этим стало известно, что российские войска заняли Дроновку в ДНР. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что взятие под контроль этого населенного пункта стало серьезным шагом к достижению целей спецоперации.