23:06, 25 октября 2025

На Украине заявили о кадровом кризисе

На Украине заявили о масштабном кадровом кризисе
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Украина переживает масштабный кадровый кризис, дефицит рабочей силы в стране составил 8,7 миллиона человек. Об этом пишет ТСН.

По данным издания, трудовые мигранты и возвращение беженцев не способны компенсировать потери, вызванные боевыми действиями, демографическим спадом и массовой эмиграцией. Эксперты подчеркнули, что наиболее острая нехватка кадров ощущается в сферах логистики, торговли, строительства, медицины и образования.

Отмечается, что работодатели вынуждены повышать зарплаты, упрощать условия трудоустройства и готовиться к привлечению иностранных работников.

Ранее сообщалось, что на Украине обострилась проблема нехватки рабочих из-за мобилизации.

