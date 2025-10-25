Экономика
20:48, 25 октября 2025Экономика

Львов частично остался без воды из-за масштабной аварии
Полина Луханина

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Около 50 тысяч жителей Львова остались без водоснабжения из-за крупной аварии на магистральном водопроводе в районе села Домажир. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Давление воды в системе резко упало, что вызвало перебои с подачей воды в город. Аварийные службы уже работают над устранением повреждения. По словам первого заместителя мэра Андрея Москаленко, для полной замены изношенных труб потребуется около 10 миллиардов гривен, чего нет в бюджете города.

Без водоснабжения остаются жители микрорайонов Рясное-1, Рясное-2, Левандовка и улицы Шевченко.

Воды лишились жители нескольких районов Львова и окрестных населенных пунктов. Водоканал обеспечил подвоз технической воды водовозками до восстановления централизованного водоснабжения. Эта авария считается самой масштабной за последние десятилетия. После устранения главного повреждения продолжают возникать другие.

Ранее тысячи жителей Кисловодска остались без тепла и горячей воды из-за остановки одного из городских котлов.

