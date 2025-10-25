Мир
11:17, 25 октября 2025Мир

Жена Макрона обнаружила неприятный сюрприз на сайте налоговой

BFMTV: Жена Макрона была указана под мужским именем на сайте налоговой Франции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит обнаружила, что на сайте налоговой она записана под мужским именем. Об этом сообщает бельгийское издание RTL со ссылкой на документальный фильм, который снял французский канал BFMTV.

В ленте приводится интервью с руководителем аппарата первой леди Франции Тристаном Боме. «Макрон зашла в свой личный кабинет на налоговом сайте (...) и увидела, что там она указана не как Брижит Макрон, а как Жан-Мишель», — рассказал он.

Издание назвало это открытие «неприятным сюрпризом» для жены Макрона. «В течение нескольких лет Брижит Макрон является объектом конспирологической теории, утверждающей, что она родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ — прим. «Ленты.ру»). Эти обвинения появились в 2017 году и регулярно повторяются сторонниками теории заговора», — напомнило СМИ.

Ранее сообщалось, что от жены Макрона потребуют подтвердить пол на экспертизе. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что первую леди Франции должен проверить независимый врач.

    Все новости