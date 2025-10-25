Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:25, 25 октября 2025Бывший СССР

На Западе рассказали об участи получивших ранения солдат ВСУ

Business Insider: Раненым украинским военным недоступна эвакуация с поля боя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Раненым солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) недоступна эвакуация с поля боя и экстренная профессиональная медицинская помощь. Об этом пишет издание Business Insider (BI).

Оказание получившему ранение медицинской помощи в течение «золотого часа» может стать решающим фактором в борьбе за жизнь, отмечается в статье. «В будущем, предупреждают генералы, такая роскошь может исчезнуть: в конфликте на Украине это уже произошло», — пишет BI.

По словам британского инструктора Магуайра, в случае ранения для бойцов ВСУ эвакуация с поля боя невозможна, и украинские военные не могут выжить без дополнительной медицинской подготовки.

Ранее стало известно, что командование ВСУ начало спешно укреплять оборону поселка Вильча в Харьковской области ранеными, присланными из госпиталей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину

    Россиянка выиграла золото на чемпионате мира по борьбе

    На Западе рассказали об участи получивших ранения солдат ВСУ

    Лукашенко призвал чиновников навести порядок в Белоруссии

    Макгрегор раскрыл вдохновивший его на возвращение в спорт фактор

    Дмитриев заявил о попытках Европы вмешаться в дела России

    Тагирьяновская ОПГ стала одной из самых жестоких банд России 1990-х. Как ее киллеры совершили десятки убийств ради своего главаря?

    В России заявили о движении Украины к более реалистичной позиции

    В России допустили новый обмен заключенными с США

    Пострадавшим после прилета БПЛА в Красногорске выплатят компенсацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости