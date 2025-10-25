Над Ленобластью уничтожили восемь БПЛА

Губернатор Дрозденко: Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Ленобластью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотников над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Уточняется, что воздушная опасность отменена. Режим был объявлен в регионе в 02:11 по московскому времени, длился он около четырех часов.

«Спасибо за надежную защиту неба», — написал глава региона.

Ранее четыре беспилотника уничтожили в Воронежской области. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. Еще один дрон сбили над Тульской областью.