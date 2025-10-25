Объявленного в международный розыск экс-генерала СБУ могут экстрадировать на Украину

Суд Австрии рассмотрит вопрос об экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова на Украину

Объявленного в международный розыск экс-генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова могут экстрадировать на родину, соответствующий вопрос рассмотрит суд Австрии, передает РБК-Украина.

Мужчине инкриминируют ряд статьей УК Украины, завершено досудебное расследование. Его обвиняют в растрате, злоупотреблении служебным положением, мошенничестве, нанесенный государству ущерб оценивается более чем в 3,2 миллиона гривен. Решение о выдаче примет региональный суд Корнойбурга.

Наумова уволили с должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ в июле 2021 года. После 24 февраля 2022 года он сбежал за границу и был задержан в Сербии с большой суммой денег. Сербский суд приговорил его к году заключения за отмывание денег, но отказал в экстрадиции. В начале 2024 года экс-генерал вышел на свободу и переехал в Австрию. Поскольку он объявлен в международный розыск, Киев направил запрос в органы австрийской госбезопасности.

Ранее в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) задержали беглого депутата Верховной Рады Федора Христенко, которого обвиняли в сотрудничестве с Россией.

