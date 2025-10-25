Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:02, 25 октября 2025Мир

Орбан назвал цирком запугивание жителей ЕС Россией

Премьер Венгрии Орбан назвал цирком запугивание жителей ЕС Россией
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Попытка политических элит стран Европейского союза (ЕС) запугивать своих граждан мифической российской угрозой является на деле цирком, который стоит прекратить. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает агентство Reuters.

«Они так вводили собственных граждан в заблуждение с этими сказками о том, что придут русские и вот-вот вас всех "сожрут" вечером в Париже или Берлине, что очень трудно вернуться из этого военного психоза и военной риторики в нормальное состояние», — отметил политик.

Глава венгерского правительства также призвал прекратить эскалацию в отношениях с Россией и искать пути для мирного сосуществования.

Ранее Орбан заявил, что в Европе не будет экономического роста, пока идет конфликт на Украине, поскольку европейцы отдают свои деньги Киеву. Об этом он заявил в ходе многотысячного «Марша мира» в поддержку политика, который состоялся 23 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США захотели изъять активы России для одной цели

    Жена Павла Воли прокомментировала слухи о разводе с комиком

    Россиянка описала отдых в санатории Нальчика фразой «лечение с риском для здо­ровья»

    Раскрыто оптимальное время для последней чашки кофе

    Ворона в Москве играла с воздушным шаром и попала на видео

    В Москве задержали около 40 участников массовой драки с палками и лопатами

    Против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу возбудили новое дело

    Владельцев домашних животных призвали готовиться к крупным изменениям

    В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

    Бритни Спирс села пьяная за руль и чуть не сбила человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости