Премьер Венгрии Орбан назвал цирком запугивание жителей ЕС Россией

Попытка политических элит стран Европейского союза (ЕС) запугивать своих граждан мифической российской угрозой является на деле цирком, который стоит прекратить. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает агентство Reuters.

«Они так вводили собственных граждан в заблуждение с этими сказками о том, что придут русские и вот-вот вас всех "сожрут" вечером в Париже или Берлине, что очень трудно вернуться из этого военного психоза и военной риторики в нормальное состояние», — отметил политик.

Глава венгерского правительства также призвал прекратить эскалацию в отношениях с Россией и искать пути для мирного сосуществования.

Ранее Орбан заявил, что в Европе не будет экономического роста, пока идет конфликт на Украине, поскольку европейцы отдают свои деньги Киеву. Об этом он заявил в ходе многотысячного «Марша мира» в поддержку политика, который состоялся 23 октября.