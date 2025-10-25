Россия
13:07, 25 октября 2025Россия

В России захотели переименовать партию

Сергей Миронов: «Справедливая Россия» возвращает старое название
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Мудрац Александра / ТАСС

Партия «Справедливая Россия» вернет старое название после переименования в «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на заявление председателя партии Сергея Миронова на съезде 25 октября.

Объединенная партия появилась в 2021 году после слияния партий «СР», «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина. Руководителями объединения стали лидеры партий.

Ранее писатель Захар Прилепин объявил, что заключил контракт на военную службу и в ноябре планирует отправиться на СВО. Он уточнил, что его контракт с военным ведомством уже физически подписан. «Принимающая сторона на словах уже сказала: "Да, конечно же, заходи". Я рассчитываю [попасть в подразделение] в ноябре», — заявил писатель.

СМИ сообщали, что Прилепин может выйти из состава «Справедливой России».

