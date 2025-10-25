Пассажирский автобус протаранил легковушку в российском городе

Пассажирский автобус протаранил легковушку на перекрестке в Хабаровске

Пассажирский автобус протаранил легковушку на перекрестке Башенной и Южной улиц в Хабаровске. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что от удара Toyota Prius развернуло. В ДТП никто не пострадал.

Весной на этом участке дороги был ремонт, однако ограничители на нем так и не поставили. Уточняется, что с лета произошло более 10 аварий.

