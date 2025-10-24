Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в российском регионе

Семь человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, на трассе в российском регионе столкнулись пассажирский автобус и «Газель». Семь пассажиров в общественном транспорте получили травмы различной степени тяжести.

Очевидцы сообщили, что авария произошла в поселке Большая Ижора. На месте происшествия начали работу сотрудники Госавтоинспекции.

