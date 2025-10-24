Россия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в российском регионе

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Семь человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, на трассе в российском регионе столкнулись пассажирский автобус и «Газель». Семь пассажиров в общественном транспорте получили травмы различной степени тяжести.

Очевидцы сообщили, что авария произошла в поселке Большая Ижора. На месте происшествия начали работу сотрудники Госавтоинспекции.

До этого стало известно, что автобус с 16 пассажирами перевернулся на трассе ТюменьХанты-Мансийск, девять человек получили травмы, еще двоих спасти не удалось.

Еще раньше в Уфе автоцистерна насмерть переехала девушку напротив торгового центра «Планета».

