Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:36, 25 октября 2025Мир

Подозреваемый в деменции политик стал жертвой мошенников

NBC4: В США мошенники развели подозреваемую в деменции конгрессвумен Нортон
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Элеонора Холмс Нортон

Элеонора Холмс Нортон. Фото: Joshua Roberts / Reuters

Член Палаты представителей США от федерального округа Колумбия Элеонора Холмс Нортон стала жертвой мошенников, которые представились уборщиками в ее доме. Об этом сообщает телеканал NBC4.

«Нортон впустила рабочих в дом для обслуживания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Однако, несмотря на отсутствие обслуживания, рабочие запросили 4362 доллара за чистку воздуховодов и камина, говорится в отчете», — отмечается в материале телеканала.

Дополнительно указывается, что конгрессвумен указана в отчетах полиции как подозреваемая в деменции и за ней следит опекун, который отсутствовал дома на момент ограбления. При этом офис политика официально опроверг эти сообщения.

17 октября конгрессвумен США Анна Паулина Луна в социальной сети X обратилась к соотечественникам, призвав их молиться за мир и президента Дональда Трампа после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Она добавила, что сейчас многие хотят, чтобы конфликт продолжался, однако американский лидер выступает против этого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа точная дата завершения украинского конфликта

    Названа самая вредная для зубов сладость

    В России отреагировали на удар ВСУ по плотине Белгородского водохранилища

    Названы неожиданные способы поставки наркокартелями кокаина в Европу

    Депутатов российского региона обвинили в смерти десятилетнего ребенка

    Украинская оборона на юге Красноармейска рухнула

    В России создали магнит для чумы

    Названы подробности о подравшихся лопатами мигрантах в Москве

    Звезда «Универа» объяснил решение вернуться в сериал страхом порчи

    В России ужесточат одну статью Уголовного кодекса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости