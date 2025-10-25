NBC4: В США мошенники развели подозреваемую в деменции конгрессвумен Нортон

Член Палаты представителей США от федерального округа Колумбия Элеонора Холмс Нортон стала жертвой мошенников, которые представились уборщиками в ее доме. Об этом сообщает телеканал NBC4.

«Нортон впустила рабочих в дом для обслуживания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Однако, несмотря на отсутствие обслуживания, рабочие запросили 4362 доллара за чистку воздуховодов и камина, говорится в отчете», — отмечается в материале телеканала.

Дополнительно указывается, что конгрессвумен указана в отчетах полиции как подозреваемая в деменции и за ней следит опекун, который отсутствовал дома на момент ограбления. При этом офис политика официально опроверг эти сообщения.

17 октября конгрессвумен США Анна Паулина Луна в социальной сети X обратилась к соотечественникам, призвав их молиться за мир и президента Дональда Трампа после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Она добавила, что сейчас многие хотят, чтобы конфликт продолжался, однако американский лидер выступает против этого.