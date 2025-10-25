Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:24, 25 октября 2025Силовые структуры

Против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу возбудили новое дело

ФСБ: Экс-тренер Ахмедов стал фигурантом дела о террористической организации
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Новое уголовное дело возбуждено против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по республике.

Спортсмену вменяется участие в деятельности террористической организации. Он, по данным спецслужбы, участвовал в вооруженном конфликте на территории Украины против Российской армии.

В 2023 году Ахмедов стал обвиняемым по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он участвовал в теробороне Вооруженных сил Украины в составе батальона «Хорт» и оборонял Артемовск (украинское название — Бахмут).

Экс-тренер переехал на Украину в 2017 году, где был назначен президентом федерации профессионального кикбоксинга «К-1». У него все еще остается российский паспорт, а семья живет в России.

МВД России объявило Ахмедова в розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США захотели изъять активы России для одной цели

    Жена Павла Воли прокомментировала слухи о разводе с комиком

    Россиянка описала отдых в санатории Нальчика фразой «лечение с риском для здо­ровья»

    Раскрыто оптимальное время для последней чашки кофе

    Ворона в Москве поиграла с воздушным шаром и попала на видео

    В Москве задержали около 40 участников массовой драки с палками и лопатами

    Против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу возбудили новое дело

    Владельцев домашних животных призвали готовиться к крупным изменениям

    В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

    Бритни Спирс села пьяная за руль и чуть не сбила человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости