Против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу возбудили новое дело

ФСБ: Экс-тренер Ахмедов стал фигурантом дела о террористической организации

Новое уголовное дело возбуждено против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по республике.

Спортсмену вменяется участие в деятельности террористической организации. Он, по данным спецслужбы, участвовал в вооруженном конфликте на территории Украины против Российской армии.

В 2023 году Ахмедов стал обвиняемым по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он участвовал в теробороне Вооруженных сил Украины в составе батальона «Хорт» и оборонял Артемовск (украинское название — Бахмут).

Экс-тренер переехал на Украину в 2017 году, где был назначен президентом федерации профессионального кикбоксинга «К-1». У него все еще остается российский паспорт, а семья живет в России.

МВД России объявило Ахмедова в розыск.