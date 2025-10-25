Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:32, 25 октября 2025Путешествия

Путешествующая по миру россиянка назвала четыре полезные профессии для жизни в эмиграции

Алина Черненко

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Путешествующая по миру россиянка Марина Ершова назвала четыре полезные профессии соотечественников для жизни в эмиграции. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации подчеркнула, что за границей мастера маникюра получают «билет в новую жизнь». «Да, ногти — вот оно, спасение эмигрантской души. Женщины могут ходить с немытой головой, без макияжа, в спортивках — но ногти должны блестеть!» — поиронизировала она.

Материалы по теме:
В Россию начали возвращаться уехавшие топ-менеджеры. Что заставляет руководителей вернуться из-за рубежа?
В Россию начали возвращаться уехавшие топ-менеджеры.Что заставляет руководителей вернуться из-за рубежа?
14 июля 2024
«Потеря Родины стала для них катастрофой» Миллионы россиян уехали из страны. Как перевернулась их жизнь?
«Потеря Родины стала для них катастрофой»Миллионы россиян уехали из страны. Как перевернулась их жизнь?
29 мая 2025

Вторая прибыльная профессия для эмигранта, о которой рассказала блогерша, — парикмахер. По ее словам, россиянок, которые умеют обращаться с ножницами, ждет успех.

«Вот никто в Америке или Европе не спрашивает: "А вы случайно не отличница по бухгалтерскому учету?" Им важно одно: умеешь ты их подстричь под "Мисс Вселенную" или нет», — констатировала Ершова.

Еще одно полезное умение в эмиграции — лепить пельмени, жарить блины и варить борщ. Россиянка призналась, что лично знает женщину, которая в Майами продает борщ по 15 долларов (около 1,2 тысячи рублей) за литр.

«Очередь к ней — как за советским дефицитом. А все потому, что наши по всему миру соскучились по чему-то родному», — пояснила автор.

Кроме того, за границей востребованы услуги «мужа на час». Сантехников, электриков и плотников россиянка назвала золотом эмиграции.

«Переезд в другую страну — это проверка не интеллекта, а смекалки. Не важно, сколько у тебя было дипломов — важно, умеешь ли ты что-то своими руками», — заключила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша пожаловалась на «токсичных русских», которые живут за границей. По словам Ершовой, в эмиграции они часто испытывают чувство утраты, ностальгии и одиночества.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США захотели изъять активы России для одной цели

    Рогов назвал насмешку Макрона над ВСУ

    В российском городе дорожный знак убил школьника

    Стало известно о золотых планах Трампа на армию

    Захарова рассказала о судьбе шеф-редактора Sputnik Азербайджан

    В Британии по ошибке освободили более 260 преступников

    В Грузии задержали планировавших вывезти уран через Россию китайцев

    Взлохмаченная женщина вышла из шкафа и попала на видео ФСИН России

    Григорий Лепс решил перенести концерты после скандального выступления

    Около 100 тысяч человек остались без света в Херсонской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости