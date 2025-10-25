Россия
Раскрыто число пострадавших и жертв после взрыва газа в многоэтажке в Сочи

Оперштаб: 1 человек погиб и 3-е пострадали после взрыва газа в доме в Сочи
Александра Синицына
Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Один человек погиб и трое пострадали после взрыва бытового газа в квартире многоэтажного дома в Сочи. Информацию раскрыл Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«ЧП произошло в одной из квартир на 4-м этаже, с последующим возгоранием на площади в 15 квадратных метров», — добавили в пресс-службе. Всего удалось эвакуировать 70 жильцов.

Спасатели оперативно потушили пожар. Взрыв разрушил стены и повредил остекление трех квартир.

«Женщина 38 лет и мужчина 45-50 лет в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи 4-й городской больницы. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра, он также госпитализирован», — рассказали о состоянии пострадавших в оперштабе. Уточняется, что, по предварительным данным, мужчина 70 лет погиб.

Для жильцов, чьи квартиры повредились при взрыве, создали два пункта временного размещения, туда отправили 18 человек. сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что после взрыва в многоэтажном жилом доме в Сочи под завалами нашли ребенка, его госпитализировали. Также утверждается, что за сутки до взрыва в одной из квартир произошла утечка газа.

