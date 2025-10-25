Раскрыты сценарии применения технологии «Судного дня» после ядерных ударов

ЦКБР: Разработаны сценарии применения дрона «Судного дня» после ядерных ударов

В России разработали несколько сценариев применения FPV-дрона «Судного дня» системы «Хруст», который является частью системы мониторинга загрязнения среды после ядерных ударов. Об этом рассказал генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, его слова приводит ТАСС.

«Сценарии могут задействоваться в интересах гражданской обороны и Минобороны РФ. Детали мы не раскрываем, однако работы над проектом находятся в активной фазе», — подчеркнул представитель ЦКБР.

При развитии событий в международной политике по худшему сценарию технология поможет спасти огромное количество жизней. По словам специалиста, вопреки всеобщему мнению, обмен ядерными ударами не приведет к мгновенной гибели всего живого.

«Большинство на планете вряд ли заметит, что где-то кто-то применил ядерное оружие. Но в течение считанных недель радиоактивная пыль и пепел, поднявшиеся вверх над огромными пожарами над эпицентрами взрывов, будет разнесена по планете», — предупредил Кузякин.

В первые часы после поражения уровень радиации остается очень высоким. В это время необходимо эвакуировать раненых, создать пункты временного пребывания, разработать маршруты движения. «Картина заражения неравномерна, и она будет меняться очень быстро. На этом этапе как воздух нужны быстрые и мобильные инструменты дистанционного зондирования», — добавил эксперт.

От поверхностной радиации можно избавиться, смыв ее и утилизировав одежду, но если она попадет в организм, то станет серьезной угрозой здоровью и жизни. Для этого и нужен дрон системы «Хруст», чтобы была возможность добывать информацию о местах и уровне заражения в первые часы после ядерных ударов, не подвергая опасности пилота.

