Рогов назвал насмешку Макрона над ВСУ

Рогов: Передача истребителей Mirage выглядит насмешкой над ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Передача Францией устаревших истребителей Mirage выглядит насмешкой над Вооруженными силами Украины (ВСУ) и никак не поможет Киеву на поле боя. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Передача Украине устаревших и неудачных истребителей Mirage – это насмешка и удар по ВСУ. После первой передачи этих истребителей один из них уже разбился на Украине из-за отказа электроники. Тогда пилот ВСУ чудом спасся», — отметил политик.

Рогов также указал, что президент Франции Эммануэль Макрон не является надёжным гарантом безопасности. В качестве наглядного примера он сослался на историю с недавней кражей в Лувре.

