Россиянам напомнили о распространенной мошеннической схеме

МВД: Мошенники оформляют микрозаймы, используя похищенные на маркетплейсах коды

Аферисты под предлогом трудоустройства на маркетплейсах похищают личные данные и коды авторизации, а затем от лица жертвы оформляют микрозаймы. Об одной из самых распространенных схем, связанных с использованием торговых онлайн-платформ, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

«Действуя от имени работодателя, злоумышленники, располагая персональными данными пользователя, убеждают его передать код из СМС-сообщения. После чего от лица потерпевшего оформляют микрозайм на сайтах микрофинансовых организаций», — описали схему в МВД.

