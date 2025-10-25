Интернет и СМИ
Россиянам напомнили о распространенной мошеннической схеме

МВД: Мошенники оформляют микрозаймы, используя похищенные на маркетплейсах коды
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress

Аферисты под предлогом трудоустройства на маркетплейсах похищают личные данные и коды авторизации, а затем от лица жертвы оформляют микрозаймы. Об одной из самых распространенных схем, связанных с использованием торговых онлайн-платформ, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

«Действуя от имени работодателя, злоумышленники, располагая персональными данными пользователя, убеждают его передать код из СМС-сообщения. После чего от лица потерпевшего оформляют микрозайм на сайтах микрофинансовых организаций», — описали схему в МВД.

Ранее заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев назвал способы, помогающие распознать мошенника в мессенджере Telegram. В частности, специалист призвал обращать внимание на время обновления фото и имени профиля.

