Экономика
21:46, 25 октября 2025Экономика

Россиянам напомнили об изменениях в налогах

Юрист Романова напомнила об изменениях в налогах, ОСАГО и связи в ноябре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетОСАГО

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Исполнительный директор Профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова заявила, что в ноябре в России вступят в силу ряд законов и правил, которые коснутся повседневной жизни россиян и работы бизнеса. Об этом сообщила в беседе с RT.

Романова напомнила, что Федеральная налоговая служба (ФАС) России сможет взыскивать некоторые долги с физических лиц без обращения в суд. Если россиянин проигнорирует уведомление в личном кабинете, средства могут списать со счета.

«С ноября камеры фотовидеофиксации начнут проверять, есть ли у машины действующий полис ОСАГО. Если страховой договор не найден в базе, владельцу будут приходить штрафы», — предупредила юрист.

Кроме того, до 1 ноября у россиян проверят число номеров у каждого абонента. При превышении лимита 20 сим-карт на человека лишние заблокируют.

Ранее сообщалось, что штрафы с камер фиксации нарушений правил дорожного движения до конца 2025 года могут начать приходить тем водителям, которые ездят без полиса ОСАГО. В экспериментальном режиме систему намерены запустить к 1 ноября

    Все новости