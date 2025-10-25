Мир
20:33, 25 октября 2025

Рубио рассказал о поддержке Тайваня на фоне сделки с Китаем

Рубио: Тайваню не стоит беспокоиться по поводу торговых переговоров США и Китая
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Тайваню не следует беспокоиться по поводу предстоящих торговых переговоров между США и Китаем в Малайзии. Его слова приводит Reuters.

Он рассказал, что США продолжит поддержку Тайваня несмотря на сделку. «Я не думаю, что, как беспокоятся некоторые люди, стоит ожидать заключения торговой сделки или получения благоприятных условий торговли в обмен на уход из Тайваня», — заявил Рубио. В США, подчеркнул он, «никто об этом и не помышляет».

В сентябре глава Минобороны КНР Дун Цзюнь заявил, что Китайские Вооруженные силы никогда не допустят, чтобы силы сепаратистов на Тайване достигли успеха в своем стремлении к независимости острова. Как отметил руководитель министерства, Народно-освободительная армия Китая всегда являлась несокрушимой и мощной силой, которая встает на защиту воссоединения страны, и никогда не допустит подобного развития событий.

Ранее Рубио заявил, что Вашингтон все еще хочет провести встречу с российской стороной. Ожидалось, что возможная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа могла состояться в Будапеште.

