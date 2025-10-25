Собянин раскрыл будущее восстановления Донецка и Луганска

Собянин: Москва продолжит восстанавливать Донецк и Луганск

Москва продолжит восстанавливать Донецк и Луганск, включая инфраструктуру обоих городов и 68,8 километра инженерных сетей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Круглый год в Луганске и Донецке работают аварийно-восстановительные бригады московских коммунальщиков. Они помогают устранять повреждения на инженерных сетях, готовиться к отопительному сезону и проходить его», — отметил руководитель российской столицы.

Собянин также подчеркнул, что Москва оказывает помощь обоим городам Донбасса с 2022 года.

5 мая Собянин отмечал, что Москва не только восстанавливает инфраструктуру Донецка и Луганска, но и обеспечивает жителей водой, строит дороги и отправляет аварийные бригады. Как пояснил мэр, правительство столицы помогает восстанавливать инженерно-коммунальную и социальную инфраструктуру городов-побратимов по поручению президента России Владимира Путина.