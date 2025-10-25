Средства ПВО сбили летевший на Москву БПЛА

Мэр Москвы сообщил о ликвидации БПЛА на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что средства ПВО 24 октября в период с 18:00 по 23:00 по мск сбили 21 украинский БПЛА. Больше всего дронов (12) уничтожили в Брянской области.