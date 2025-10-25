Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:35, 25 октября 2025Россия

Средства ПВО сбили летевший на Москву БПЛА

Мэр Москвы сообщил о ликвидации БПЛА на подлете к Москве
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что средства ПВО 24 октября в период с 18:00 по 23:00 по мск сбили 21 украинский БПЛА. Больше всего дронов (12) уничтожили в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США отказались поддержать Украину в ООН. Какие страны присоединились к антироссийскому заявлению Киева?

    Раскрыто число пострадавших и жертв после взрыва газа в многоэтажке в Сочи

    Богомаз раскрыл число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО

    Будущее рубля после решения по ставке спрогнозировали

    Над российским городом прозвучали взрывы

    Собянин сообщил о ликвидации еще одного беспилотника

    В российском регионе уничтожили четыре БПЛА

    В Германии призвали ограничить въезд молодых украинских мужчин в страну

    Депутат Рады выдвинул серьезное обвинение против Зеленского

    В США призвали не испытывать терпение России провокациями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости