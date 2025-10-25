Стало известно о колебаниях Буданова из-за территорий

Il Foglio: Буданов колеблется из-за вопроса уступки территорий

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) колеблется, как и многие другие украинские чиновники, из-за предложения президента США Дональда Трампа урегулировать вооруженный конфликт с уступкой территории. Об этом сообщает газета Il Foglio.

«На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии. Для меня потеря хотя бы одного квадратного миллиметра нашей земли — это плохой исход. Но если принять и другие точки зрения, то, безусловно, избавление нас от тысяч и тысяч жертв — это благо», — приводит издание слова главы ГУР.

При этом Буданов добавил, что Киев может рассмотреть такой сценарий, если Запад предоставит гарантии оказания дальнейшей военной и экономической помощи.

22 сентября бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко предложила Буданову возглавить партию «Батькивщина». Отмечается, что Буданов отказался от предложения. По мнению издания, главная интрига следующих президентских выборов кроется в противостоянии действующего главы Украины Владимира Зеленского и бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), посла страны в Великобритании Валерия Залужного.