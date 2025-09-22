Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:43, 22 сентября 2025Бывший СССР

Буданову предложили возглавить партию

Начальнику ГУР Буданову предложили возглавить партию «Батькивщина»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко предложила начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) возглавить партию «Батькивщина». Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«По данным УП (издание "Украинская правда" — прим. «Ленты.ру»), была даже попытка пригласить в лидеры партии руководителя ГУР Кирилла Буданова», — сказано в материале.

Отмечается, что Буданов отказался от предложения. По мнению издания, главная интрига следующих президентских выборов кроется в противостоянии действующего главы Украины Владимира Зеленского и бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), посла страны в Великобритании Валерия Залужного.

Ранее политолог Андрей Суздальцев в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что Валерий Залужный на данный момент нереалистичный кандидат на пост президента Украины. Он пояснил, что Зеленский «вытягивает огромные деньги у Запада, и не только на войну, но и на бюджетников».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Норвегии раскрыл проблему ООН фразой «вовсе не секрет»

    В Госдуме отреагировали на внесение Дзюбы в базу «Миротворца»

    Появились подробности о последствиях взрыва дрона у администрации столицы региона России

    В Дарвиновском музее ответили на слова священника РПЦ об ученых-безбожниках

    Военный эксперт рассказал о самодельных минах у ВСУ

    Единственный обвиняемый в расправе над депутатом Рады в Подмосковье заявил о подставе

    Атаку ВСУ на отель в Крыму приняли за часть программы дня рождения 10-летней девочки

    В России отреагировали на атаку ВСУ по курортной зоне Крыма

    Лукашенко рассказал о шаге Польши против Китая

    Китай заподозрили в беспрецедентных военных чистках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости