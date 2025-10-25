Мир
13:08, 25 октября 2025Мир

Третий человек за десять дней погиб в крупнейшем Диснейленде мира

Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

В крупнейшем парке развлечений «Мир Уолта Диснея» во Флориде, США, за последние 10 дней скончались три человека. Об этом пишет The New York Post (NYP), уточняя, что новый случай смерти был зафиксирован в отеле Disney's Contemporary Resort.

О ситуации известно только то, что последний погибший — мужчина. Другие детали не раскрываются.

Ранее, на прошлой неделе, в этом же отеле скончалась женщина по имени Саммер Эквитц из Чикаго. Она покончила с собой. Череда смертей началась с 60-летнего мужчины, который потерял сознание на одном из аттракционов. Тогда пострадавшего привезли в больницу, однако врачи не смогли ему помочь.

Ранее сообщалось, что в США женщина, решившая пощекотать себе нервы, не пережила поездку на аттракционе. Уточнялось, что она выбрала классический аттракцион «Дом с привидениями».

