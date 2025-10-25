Россия
У дома в российском городе нашли беспилотник

Врио главы Обнинска Перевалов: Беспилотник найден у дома на улице Курчатова
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Беспилотник нашли в районе одного из домов по улице Курчатова в Обнинске Калужской области. Об этом в Telegram сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы города Стефан Перевалов.

«Пострадавших нет. Все службы работают на месте», — заверил он.

По информации Перевалова, ситуация полностью под контролем. Он попросил горожан сохранять спокойствие и не распространять снимки оперативных мероприятий в сети.

В Минобороны тем временем сообщили, что с 9:00 до 15:00 по московскому времени силы ПВО сбили один беспилотник на подлете к Москве.

Еще один дрон близ российской столицы был уничтожен в ночь на 25 октября.

