Россия
21:10, 25 октября 2025Россия

Уголовное дело против автора канала «Солдатская правда» прекратили

Марина Совина
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Уголовное дело против военкора Михаила Полынкова, автора Telegram-канала «Солдатская правда», прекращено за отсутствием состава преступления, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Дело было заведено по обвинению в самовольном оставлении части, однако следствие установило, что фигурант является добровольцем и не имеет правового основания для назначения на должность в воинской части, уточняется в материале.

«Михаил вернулся домой к семье. Теперь он имеет право на реабилитацию и возмещение репутационных потерь», — говорится в публикации.

Мужчина был задержан 18 июня. После задержания Полынкова военные блогеры выступили в его защиту и резко высказались о случившемся. В частности, Владимир Грубник отверг версию о мошенничестве, к которому тот якобы был причастен. Грубник охарактеризовал автора «Солдатской правды» как патологически честного человека.

