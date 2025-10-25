РИА Новости: Сотрудники ТЦК забрали священника прямо в подряснике с крестом

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизовали священника прямо в подряснике с крестом. Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Хвостик в беседе с РИА Новости.

Военнослужащий отметил, что в этот момент сидел в машине ТЦК и стал свидетелм насильственной мобилизации.

«Как это характеризует? Это просто уже именно богохульство и кощунство. Вообще трогать человека, который носит крест и служит Богу. Даже как говорится, какого именно конфессионного сообщества он не был бы, но он служит Богу», — сказал Хвостик.

Ранее представитель Киевского областного военкомата Олег Байдалюк заявил, что исключительно силовая мобилизация помогает пополнить ряды Вооруженных сил Украины.