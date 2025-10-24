Военком Байдалюк: Только силовая мобилизация помогает пополнить ряды ВСУ

Исключительно силовая мобилизация помогает пополнить ряды Вооруженных сил Украины. Оправдание такому методу нашел представитель Киевского областного военкомата Олег Байдалюк в интервью телеканалу 24.

«По состоянию на начало 2025 года было 38 тысяч обращений через рекрутинговые центры по вступлению в ряды ВСУ. Из них только восемь тысяч затем рассматривались как кандидаты на вступление в армию. То есть 30 тысяч пришли, пообщались, развернулись и ушли», — пожаловался военком.

По его словам, при необходимости набрать для службы на фронте 100 тысяч человек ректутинговые центры способны предоставить только восемь тысяч, и то только кандидатов. Остальной набор обеспечивает мобилизация.

«Армию сейчас наполняют территориальные центры комплектования (ТЦК). Других вариантов не существует просто физически», — подчеркнул Байдалюк.

Ранее газета The Telegraph выделила причину кризиса мобилизации на Украине. Дело в страхе граждан быть отправленными на передовую воевать против российских войск.