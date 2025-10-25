Культура
18:25, 25 октября 2025

Умер «русский голос» Голливуда Алексей Золотницкий

Умер «русский голос» Голливуда, артист Алексей Золотницкий
Мария Черкасова

Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Умер «русский голос» Энтони Хопкинса, Алена Делона и Роберта де Ниро Алексей Золотницкий. Об этом сообщают «Известия».

Народный артист России скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Он был известен как выдающийся актер театра и кино, а также один из самых узнаваемых голосов российского дубляжа.

Актер родился 16 июля 1946 года в интеллигентной московской семье и с детства проявлял талант как актер и дубляжист. Он сыграл множество ролей в театре Олега Табакова и на других сценах, был голосом множества зарубежных фильмов, озвучив более 10 тысяч ролей. Одной из его самых известных ролей стала роль дворецкого Роджерса в экранизации «Десяти негритят».

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем после инсульта в 2011 и 2017 годах, Золотницкий продолжал работать в театре и кино. Его творческое наследие включает выдающиеся актерские работы, глубокое мастерство дубляжа и огромное влияние на отечественную культуру.

Ранее сообщалось, что актер Иван Безбородов, известный своими ролями в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», ушел из жизни в возрасте 39 лет.

    Все новости