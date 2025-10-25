Устроивших драку иностранцев пообещали привлечь к ответственности

Волк: Причастных к драке в ЖК в Москве иностранцев привлекут к ответственности

Иностранцев, причастных к нарушению общественного порядка в жилом комплексе (ЖК) «Прокшино», привлекут к ответственности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, сообщили в МВД.

По данным Shot, зачинщикам и самым активным участникам драки грозит до 7 лет тюрьмы. Часть иностранных граждан будет депортирована с последующим запретом на въезд в Россию.

Ранее полиция задержала около 40 участников массовой драки с палками и лопатами, которая произошла на территории жилого комплекса (ЖК) «Прокшино» в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).