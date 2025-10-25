Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:13, 25 октября 2025Россия

Устроивших драку иностранцев пообещали привлечь к ответственности

Волк: Причастных к драке в ЖК в Москве иностранцев привлекут к ответственности
Полина Луханина

Кадр: Telegram-канал Mash

Иностранцев, причастных к нарушению общественного порядка в жилом комплексе (ЖК) «Прокшино», привлекут к ответственности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, сообщили в МВД.

По данным Shot, зачинщикам и самым активным участникам драки грозит до 7 лет тюрьмы. Часть иностранных граждан будет депортирована с последующим запретом на въезд в Россию.

Ранее полиция задержала около 40 участников массовой драки с палками и лопатами, которая произошла на территории жилого комплекса (ЖК) «Прокшино» в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лепс попал в больницу после скандального концерта, где он курил на сцене и матерился. Его выступления оказались под угрозой отмены

    Устроивших драку иностранцев пообещали привлечь к ответственности

    Сбежавший громкий петух Гастон-Петя перебудил москвичей

    В Конгрессе США высказались о войне с Россией

    Отец Илона Маска посетил хоккейный матч в России

    В Раде раскритиковали Сырского из-за провалов ВСУ

    Рита Ора станцевала на камеру в ультракоротких шортах

    У дома в российском городе нашли беспилотник

    Пятилетняя девочка выбросила младенца из окна в Татарстане

    Умер «русский голос» Голливуда Алексей Золотницкий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости