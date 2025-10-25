Россия
18:23, 25 октября 2025Россия

В Архангельской области ограничили работу интернета

Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: drobotdean / Freepik

В Архангельской области временно ограничили работу мобильного интернета в связи с обеспечением мер безопасности. Об этом сообщают в местном Минсвязи на официальной странице социальной сети «ВКонтакте».

«По информации министерства связи и информационных технологий Архангельской области, ограничение работы мобильного интернета на территории региона в настоящее время связано с обеспечением безопасности», — отмечается в сообщении.

Сроки возобновления работы мобильного интернета на данный момент времени неизвестны. Однако к нему можно подключиться во всех отделениях МФЦ.

7 сентября Минцифры перечислило список онлайн-сервисов, которые будут доступны во время ограничений, информация опубликована в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, в список вошли «Госуслуги», «Яндекс», «Дзен», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почта Mail.ru, национальный мессенджер MAX, а также маркетплейсы Wildberries и Ozon, сервис Avito и видеохостинг Rutube.

    Все новости