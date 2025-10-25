В Евросоюзе признали неготовность к изъятию российских активов

Еврокомиссар Лябиб заявила о неготовности Евросоюза к изъятию российских активов

Бельгийский еврокомиссар Аджа Лябиб заявила, что Евросоюз не готов к экспроприации активов России. Об этом она высказалась в интервью европейскому изданию Politico.

Слова Лябиб стали первым подобным признанием члена Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, которая занимается вопрососм экспроприации суверенных активов России.

«Мы не готовы. Это беспрецедентно. Мы впервые совершаем такое, и мы должны очень тщательно все продумать и предусмотреть», — сказала еврокомиссар.

Таким образом Лябиб почти опровергла тезис фон дер Ляйен, что ЕК стремится выдать «репарационный кредит» Киеву, и не намерена присвоить российские средства, блокированные в Бельгии.

Ранее фон дер Ляйен поддержала выделение Украине так называемого «репарационного кредита» с использованием замороженных активов России. Согласно предложенной ею схеме, сами российские активы изыматься не будут, а возвращать средства Киев должен будет лишь после получения компенсаций от России.