Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:13, 25 октября 2025Мир

В Евросоюзе признали неготовность к изъятию российских активов

Еврокомиссар Лябиб заявила о неготовности Евросоюза к изъятию российских активов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Бельгийский еврокомиссар Аджа Лябиб заявила, что Евросоюз не готов к экспроприации активов России. Об этом она высказалась в интервью европейскому изданию Politico.

Слова Лябиб стали первым подобным признанием члена Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, которая занимается вопрососм экспроприации суверенных активов России.

«Мы не готовы. Это беспрецедентно. Мы впервые совершаем такое, и мы должны очень тщательно все продумать и предусмотреть», — сказала еврокомиссар.

Таким образом Лябиб почти опровергла тезис фон дер Ляйен, что ЕК стремится выдать «репарационный кредит» Киеву, и не намерена присвоить российские средства, блокированные в Бельгии.

Ранее фон дер Ляйен поддержала выделение Украине так называемого «репарационного кредита» с использованием замороженных активов России. Согласно предложенной ею схеме, сами российские активы изыматься не будут, а возвращать средства Киев должен будет лишь после получения компенсаций от России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

    В Евросоюзе признали неготовность к изъятию российских активов

    В Москве завели уголовное дело после массовой драки мигрантов с палками и лопатами

    В России оценили способность обещанных Киеву французских самолетов помочь ВСУ

    Конструктор рассказал о «Царь-бомбе» Российской армии

    В российском городе четыре ребенка пострадали при ДТП с автобусом

    Дмитриев привез в США конфеты с цитатами Путина

    Трамп обсудит с Си Цзиньпином сокращение Китаем импорта российской нефти

    Россиянин поставил на андердога и выиграл 3,7 миллиона рублей

    Евросоюз вошел в тройку главных торговых партнеров России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости