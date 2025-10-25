В Германии взорвали крупнейшую в стране АЭС

Две 160-метровые градирни АЭС Гундреммингена уничтожили в Германии

В Германии взорвали атомную электростанцию Гундреммингена — крупнейшую в стране. Об этом сообщает портал NiUS.

По данным издания, обе 160-метровые градирни АЭС были заминированы и уничтожены взрывом. По планам баварских властей, это событие должно означать конец атомной эпохи и начало новой эры в энергетике Германии.

В издании называют этот поступок безумным с экономической точки зрения и цитируют пользователей соцсетей, сравнивающих уничтожение градирен со взрывом статуй Будды талибами.

Ранее на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начался ремонт систем внешнего энергоснабжения. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.