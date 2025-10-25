Экономика
13:14, 25 октября 2025Экономика

В Госдуме назвали способ увеличить размер пенсии за стаж до 1997 года

Александра Лисица
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пенсионер может получить дополнительные средства и перерасчет пенсии после заявления, если у него есть трудовой стаж до 1997 года. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с ТАСС.

Этот процесс не происходит автоматически, подчеркнул Говырин. Чтобы получить прибавку, нужно подтвердить трудовой стаж, который не отразился в системе индивидуального учета, продолжил он. По словам депутата, до 1997 года данные о работе вносились не по взносам, а по документам предприятий: приказам, карточкам, табелям.

Депутат рассказал, что после перехода к страховой системе многие данные не были перенесены, поэтому сделать перерасчет пенсии можно только по заявлению гражданина. Пенсионер должен обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства и подать документы для учета дополнительных периодов, к заявлению нужно приложить трудовую книжку или архивные справки.

После проверки данных, продолжил Говырин, будет вынесено решение о перерасчете, и в случае подтверждения, пенсионеру пересчитают страховые коэффициенты и увеличат размер пенсии. То, насколько будет повышена выплата, будет зависеть от количества подтвержденных лет и заработка за тот период. Перерасчет производится с даты подачи документа, поэтому откладывать обращение с заявлением невыгодно.

Ранее россиянам назвали условия для приостановки выплаты пенсии. По словам юриста Александра Хаминского, это возможно в случае, если гражданин не получал пенсию на протяжении шести месяцев подряд по различным причинам.

