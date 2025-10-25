В Госдуме обратили внимание на опасный подростковый тренд «разбиватель черепа»

Останина обратила внимание на опасный подростковый тренд «разбиватель черепа»

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратила внимание на пришедший в Россию опасный подростковый челлендж под названием «разбиватель черепа» (skull breaker challenge). В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвала необходимые для предостережения детей от увлечения форматы работы.

«Начинать нужно с родителей, предупредив о том, что появилось такое опасное увлечение у детей. Дети есть дети. Стремление к драйву совершенно понятно. Это свойственно их возрасту. Также в разговорах о важном обязательно нужно включить эту тематику. При этом пригласив, мне думается, именитых спортсменов, которые предупредили бы об опасности такого вида неспортивного увлечения. Нужны люди, которые были бы для детей авторитетными», — предложила Останина.

Депутат добавила, что предупреждать об опасности увлечения должны как родители и школы, так и блогеры.

«Конечно, те блогеры, которые сегодня считают, что они влияют на формирование подростковой, молодежной повестки, хорошо бы, если бы и они транслировали опасность вот этого увлечения. Я полагаю, что это было бы абсолютно правильно. Потому что нельзя все взваливать только на родителей. Дети не живут только в семье. Дети не живут только в школе. Дети живут в общественном пространстве», — заключила она.

Ранее появилась информация, что в Россию пришел опасный подростковый челлендж под названием «разбиватель черепа» (skull breaker challenge). Отмечается, что одно из первых видео тренда было снято в Венесуэле семь лет назад. Суть челленджа заключается в том, что два человека выбивают ноги из-под третьего во время прыжка, заставляя его упасть. Иностранные СМИ утверждают, что за несколько лет в больницы обратились сотни подростков из Северной Америки.

Также известно, что в Курганской области в начале октября семиклассник попал в больницу с травмой позвоночника, а в Улан-Удэ девочка, получив подножку, упала и сильно ударилась головой.

