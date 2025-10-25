Мир
19:47, 25 октября 2025
Мир

В Париже собрались наказать виновных за кибертравлю Брижит Макрон

AFP: Суд в Париже рассмотрит дело о кибертравле Брижит Макрон
Мария Черкасова

Фото: Charles Platiau / Reuters

Десять человек предстанут перед судом Парижа 27 и 28 октября по обвинению в кибертравле супруги президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит Макрон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

Среди обвиняемых восемь мужчин и две женщины, дела которых суд будет рассматривать за кибертравлю, основанную на сексизме.

Обвинения связаны с многочисленными злонамеренными высказываниями в интернете относительно пола и сексуальной ориентации первой леди Франции, а также разницы в возрасте между ней и ее мужем. Авторы комментариев приравнивали эту разницу к педофилии.

В числе подсудимых — писатель Орельен Пуарсон-Атлан (псевдоним «Зоэ Саган») и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), которая ведет канал на YouTube﻿ и называет себя независимой журналисткой Наташей Рей. Обвиняемым грозит до двух лет тюремного заключения.

Расследование началось после жалобы Брижит Макрон в августе 2024 года.

В начале февраля французская журналистка Наташа Рей попросила предоставить ей политическое убежище в России. Она пожаловалась на давление французских властей и заявила о препятствовании публикации ее расследования, посвященного жене президента Франции Эммануэля Макрона Брижит.

    Все новости