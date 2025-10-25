Наука и техника
14:16, 25 октября 2025Наука и техника

В России создали магнит для чумы

Роспотребнадзор создал магнитный материал для обнаружения бактерий малой чумы
Мария Черкасова

Фото: SynthEx / Shutterstock / Fotodom  

Специалисты Роспотребнадзора создали новый магнитный материал для обнаружения бактерий туляремии («малой чумы») в окружающей среде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Туляремия — это природно-очаговое инфекционное заболевание, которое передается через укусы насекомых, контакт с зараженными животными, а также через воду и пищу. Ее относят к числу особо опасных инфекций.

Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора разработал новый магнитный материал — магнитный иммуносорбент — для обнаружения бактерий туляремии в окружающей среде. В состав материала входят мелкие магнитные частицы, которые связываются с бактериями. При анализе почвы или воды частицы «притягивают» бактерии, если они присутствуют в образце. Этот метод позволяет выявлять малые количества бактерий — в отличие от традиционных способов.

Быстрое и точное выявление туляремии поможет врачам быстрее диагностировать болезнь, предотвратить ее распространение и защитить здоровье россиян.

Ранее российские исследователи из МФТИ и Ярославского технического университета создали новый класс молекул, которые способны уничтожать устойчивые к антибиотикам «супербактерии» и одновременно защищать клетки от старения.

    

