В России заявили о превращении Украины в полигон для наемников

ТАСС: За деньги Украина превратилась в полигон для наемников
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина попала под влияние тех, кто платит деньги, из-за чего превратилась в полигон для тренировки иностранных наемников. Об этом заявил командир бригады Невский в составе Южной группировки войск Алексей Верещагин в беседе с ТАСС.

«Украина настолько опустилась, (...) что превратилась в испытательный и учебный полигон, куда приезжают и под видом наемников, и под другим видом кадровые военные различных стран и учатся, и испытывают новые тактики», — рассказал Верещагин.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили на севере Украины большой центр подготовки иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объект располагался под Черниговом.

