В США назвали безумием желание Польши задержать самолет Путина

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал безумием желание Польши задержать самолет Путина

Экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон назвали безумием желание Польши задержать самолет российского президента Владимира Путина, когда он отправится на саммит РФ — США, который может быть организован в Будапеште. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам эксперта, маршрут борта президента России в случае встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Венгрии, вероятнее всего, будет пролегать через Болгарию.

«Хотя я бы не исключал возможных попыток со стороны Румынии или Польши, — разумеется, при поддержке некоторых других европейских стран — задержать президента Путина. Они безумны», — подчеркнул Джонсон. По его словам, политики этих государств просто не осознают, какими рискованными могут быть последствия таких действий.

Ранее глава МИД Польши Сикорский заявил, что самолет президента РФ могут принудительно посадить в случае, если борт появится в польском воздушном пространстве, в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС).